Самые красивые звезды-вегетарианки - ВИДЕО

Вегетарианства придерживаются не только обычные люди, но и многие знаменитости. Для кого-то это способ поддерживать себя в форме, для других - целая философия. Day.Az со ссылкой на Рамблер расскажет о самых красивых звездах-вегетарианках.

1. Аврил Лавин, канадская певица, больше 10 лет назад перешла на вегетарианское питание. Сегодня 33-летняя артистка отлично выглядит и борется за права животных вместе с организацией PETA.

2. Ума Турман, американская актриса, с 11 лет не ест мясо. Родниковую воду, фрукты и овощи актриса считает залогом своей красоты.

3. Джессика Честейн, актриса, - вегетарианка с рождения. Она выросла в семье, где был принят такой образ жизни. Джессика не ест также рыбу, яйца, молоко и сыр. По мнению актрисы, отличным самочувствием и идеальной фигуре она обязана растительной пище.

4. Кэмерон Диаз, модель и актриса, уже давно отдаёт предпочтение вегетарианству. Она исключила из рациона также соль и сахар. Эта диета позволяет девушке вечно оставаться молодой.

5. Ким Бейсингер, звезда "Девяти с половиной недель" - ярая вегетарианка и борец за права животных.

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