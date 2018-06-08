Стилист Аллы Пугачевой отдыхает в Баку - ФОТО

Один из самых востребованных и ярких стилистов российского шоу-бизнеса Алишер, который давно и успешно работает с Аллой Пугачевой, приехал в Баку. Об этом стилист написал на своей странице в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Невероятно красивый город Баку! Я здесь впервые и просто в культурном шоке от архитектуры, чистоты. Местами Париж, местами Стамбул и местами американские города...", - пишет у себя на странице стилист.

Алишер также подчеркивает, что у него очень яркие впечатления от визита, не уточняя с чем связан его приезд в столицу Азербайджана - с работой, или с отдыхом.

Отметим, что на своей странице в социальной сети народная артистка Азербайджана Айгюн Кязымова разметила совместную фотографию с известным стилистом, и возможно в ближайшем будущем певица представит вниманию поклонников новый проект с российским стилистом.