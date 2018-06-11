Азербайджанский циркач в проекте "Лига удивительных людей" телеканала "Россия 1" - ФОТО - ВИДЕО

Наш соотечественник, известный циркач, участник американского шоу талантов America's Got Talent Узеир Новрузов, проживающий и работающий в США, принял участие очередном выпуске телепроекта "Лига удивительных людей" на телеканале "Россия 1", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В этом выпуске проекта в состав жюри вошли - боксер, общественный деятель Николай Валуев, актриса театра и кино, народная артистка России Мария Аронова, спортсмен, чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу Джеффри Монсон, известный журналист и телеведущий, путешественник Джон Уоррен.

В грандиозном международном соревновании "Лига удивительных людей" принимают участие лучшие из лучших со всего мира - артисты, спортсмены и просто обычные люди с необычными способностями. В каждом выпуске программы зрители и члены жюри наблюдают за четырьмя зрелищными поединками в различных жанрах и направлениях: от циркового искусства, спорта и экстрима до музыки, танца и редких искусств, вроде рисования песком, резьбы по дереву и льду, имитации звуков или владения различными видами оружия.

По итогам каждого поединка, члены жюри, в составе которого российские и зарубежные суперзвезды, выберут из двух "дуэлянтов" только одного участника - того, чей талант впечатлит их сильнее. Победителя каждого выпуска путем голосования определяют зрители в зале.

Выступление Узеира Новрузова произвело большое впечатление на членов жюри.

"Мне кажется, это за гранью человеческих возможностей. Вы великий артист, спасибо вам!", - прокомментировала выступление Новрузова Мария Аронова.

По словам Николая Валуева, выступление Узеира Новрузова - удивительное и соответствует шоу.

По решению жюри Узеир Новрузов прошел в финал данного выпуска проекта, однако в дальнейшем, в ходе зрительского голосования не набрал необходимого количества голосов.

Напомним, что несколько лет назад имя Узеира Новрузова было занесено в Книгу рекордов Гиннеса. В Китае на вольностоящей лестнице высотой шесть метров Новрузов простоял почти восемь минут, тем самым, установив новый рекорд.

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