Синди Кроуфорд продала свой особняк за $45 млн - ФОТО

Супермодель Синди Кроуфорд с мужем Рэнди Гербером продали свой дом в Малибу за впечатляющие 45 миллионов долларов. Хотя эта сумма меньше той, которую они запрашивали изначально, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Ранее супермодель проводила экскурсию по своему дому для журнала Vogue в рамках проекта "73 вопроса" в 2017 году. Дом, построенный в 1944 году, был полностью отремонтирован звездной четой. В особняке есть теннисный корт, бассейн, спа-салон, прямой выход на песчаный пляж и панорамный вид на океан.

Внутри комнаты обустроены в нейтральных светлых тонах. Кухня оформлена в классическом стиле с белыми шкафами и деревянной барной стойкой, имеет выход на невероятную террасу.

Сама терраса разделена на два уровня, с зоной отдыха на верхнем уровне и большим бассейном внизу и шезлонгами на нижнем. На первом этаже дома у Синди также был свой офис со стеклянным столом и кожаным креслом. Стены офиса украшали ряд знаковых портретов модели в золотых рамах. Ее любимый - снятый Хельмутом Ньютоном в Сан-Тропе для Vogue.

Кроме дома в Малибу у Синди и Рэнди также есть дом в Онтарио, Канада, который они посещают каждый год. Пара также владеет виллой для отдыха в Лос-Кабосе, Мексика, рядом с лучшим другом и деловым партнером Рэнди Джорджем Клуни.

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