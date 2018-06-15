Представлен новый азербайджано-грузинский музыкальный проект «Ay Lolo» - ВИДЕО - ФОТО

Грузинская группа Kahaberi & Khanums презентовал новый музыкальный проект "Ay Lolo" на основе национальной фольклорной музыки Азербайджана "Ай Лолу". Аранжировка представляет собой некий микст современной и азербайджанской музыки и грузинских ритмов.

Режиссёр и директор Али-Саттар Кулиев и оператор-постановщик Нурлан Алекперов сняли интересный видеоклип к музыке. Съемки проходили весной 2017 года в разноцветных горах Хызы, который является самым близким к Баку горным районом Азербайджана.

В клипе использованы национальные азербайджанские келагаи дизайнера Мензер Гаджиевой.

Кахабери (Кахабер Цискаридзе) - это один из самых почитаемых музыкантов и уважаемых звезд на грузинской музыкальной сцене. Его работы охватывают многочисленные популярные хиты и успешные музыкальные проекты в Грузии, так и на международном уровне. Kahaberi & Khanums - его последний музыкальный проект. Его альбомы служат популяризации грузинского фольклора в современном звучании.

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