Нюша опубликовала видеоролик, посвященный фестивалю "ЖАРА-2018" в Баку - ВИДЕО

20 июня 2018 16:30

Популярная российская певица Нюша представила на своей странице в Instagram видеоролик, посвященный Международному музыкальному фестивалю "ЖАРА-2018", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"С 26 по 29 июля летим в солнечный Баку", - подписала видеоролик Нюша.

"ЖАРА" - это между­на­род­ный музы­каль­ный фес­тиваль, который каждое лето проходит в Баку, на побе­режье Кас­пийского моря. Четыре дня концертов, окрашенных в неповторимые закатные краски, звездные вечеринки и кинопремьеры, а также десятки тысяч зрителей и миллионы телезрителей.

"Отличное настроение, солнце, и конечно же, самые яркие звезды. Приезжайте!", - говорит певица о фестивале в Баку.

Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА-2018" пройдет на побережье Каспийского моря - на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze 26-29 июля. Организаторами фестиваля являются певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист РФ Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

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Летим в солнечный Баку - российская певица Нюша

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