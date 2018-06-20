Нюша опубликовала видеоролик, посвященный фестивалю "ЖАРА-2018" в Баку - ВИДЕО
Популярная российская певица Нюша представила на своей странице в Instagram видеоролик, посвященный Международному музыкальному фестивалю "ЖАРА-2018", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
"С 26 по 29 июля летим в солнечный Баку", - подписала видеоролик Нюша.
"ЖАРА" - это международный музыкальный фестиваль, который каждое лето проходит в Баку, на побережье Каспийского моря. Четыре дня концертов, окрашенных в неповторимые закатные краски, звездные вечеринки и кинопремьеры, а также десятки тысяч зрителей и миллионы телезрителей.
"Отличное настроение, солнце, и конечно же, самые яркие звезды. Приезжайте!", - говорит певица о фестивале в Баку.
Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА-2018" пройдет на побережье Каспийского моря - на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze 26-29 июля. Организаторами фестиваля являются певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист РФ Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.
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