Рианна закрутила роман со "звездой" "Сумерек"
Американскую певицу Рианну, которая недавно разделась для своей коллекции белья, заподозрили в романтических отношениях с британским актером, "звездой" фильма "Сумерки" Робертом Паттинсоном. Об этом пишет печатное новозеландское издание Woman's Day, сообщает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Издание пишет, что пару познакомила общая подруга - американская певица Кэти Перри. У Рианны и Паттинсона якобы уже было несколько романтических свиданий.
Незадолго до начала романа с Робертом Паттинсоном Рианна разошлась с миллиардером Хассаном Джамилем. А Роберт Паттинсон в 2017 году расторг помолвку с певицей FKA Twigs. Пока никаких подтверждений их романа нет, впрочем, как и опровержений. Напомним, ранее сообщалось о том, что Рианна хотела выйти замуж и родить ребенка Хассану Джамилю. Влюбленные вовсю планировали бракосочетание. Поскольку Рианна родилась на Барбадосе, а Джамиль родом из Саудовской Аравии, они не хотели играть свадьбу в Америке или в Великобритании. Рианна даже успела познакомить любимого со своим отцом Роналдом.
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