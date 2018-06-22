Известный столичный клуб «Eleven» закрывается? - ФОТО
22 июня 2018 14:41 438
Известный столичный клуб "Eleven" объявил о своем временном закрытии на своей странице в İnstagram.
Как сообщает Day.Az, заведение с живой музыкой, которое пользовалось популярностью у местных тусовщиков, вчера вечером обратилось к своим посетителям в социальной сети İnstagram: "Спасибо за все эти прекрасные 7 лет! Наш коллектив старался изо всех сил для вас. Мы обязательно вернёмся с новыми силами и подарим вам ещё больше положительных и самых ярких эмоций".
В честь закрытия клуб устроил прощальный вечер с участием популярных исполнителей и селебрити нашей столицы.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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