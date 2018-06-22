Диляра Кязымова рассказала об участии в международном фестивале Star of Asia - ФОТО

Азербайджанская певица, участница "Евровидения-2014" Диляра Кязымова выступила на международном фестивале Star of Asia, который прошел 16-17 июня на площадке самого высокогорного катка в мире "Медеу" (Алматы/Казахстан), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам Диляры Кязымовой, которая сегодня в Баку поделилась с журналистами впечатлениями от участия на Star of Asia, фестиваль прошел потрясающе.

"Сцена была оформлена великолепно, во время моего выступления она поднялась на три метра вверх - это было удивительно. Во время выступления я не испытывала волнения, было только желание выйти на сцену и показать свое творчество, и зрители это почувствовали. С нетерпением жду видеоролики выступления. Материалы пока не готовы, но думаю, когда мои поклонники их увидят, то тоже будут в восторге", - сказала Диляра.

Певица отметила, что предстала в этническом наряде ручной работы, а ее выступление было очень тепло встречено зрителями.

"На фестивале я исполнила две песни и до сих пор получаю положительные отзывы о своем выступлении, что меня очень радует. Счастлива, что у меня появились поклонники в Казахстане, которые вновь ждут моего приезда. Выступать перед более чем десятитысячной аудиторией, получать энергию зрителей - неописуемое чувство. После участия на Star of Asia появилось еще большее желание выступать на масштабных площадках", - добавила она.

В фестивале участвовали американская певица Анастейша, корейский поп-коллектив ASTRO, азербайджанский участник "Евровидения-2009" Arash (азербайджанец по происхождению, родился в Иране, живет в Швеции), группа Serebro (Россия) и многие другие звезды.

Диляра Кязымова подчеркивает, что это большой опыт - участвовать в одном фестивале, выступать на одной сцене с такими известными артистами.

В Казахстан Диляра Кязымова отвезла сладкие национальные презенты для участников фестиваля - пахлаву.

"Мы взяли с собой несколько коробок пахлавы. Хотела угостить Анастейшу (смеется), но к сожалению из-за графика выступления такая возможность не предоставилась", - добавляет артистка.

Диляра Кязымова также рассказала журналистам, что совсем скоро презентует новую песню, которая, написана в формате композиций для конкурса "Евровидения".

"Жду презентации песни и клипа с нетерпением, композиция звучит на азербайджанском и английском языках. В клипе 8-летний вокалист исполняет фрагмент мугама", - сказала она.