Согдиана опубликовала видеоролик, посвященный фестивалю "ЖАРА-2018" в Баку - ВИДЕО
Популярная российская певица Согдиана представила на своей странице в Instagram видеоролик, посвященный Международному музыкальному фестивалю "ЖАРА-2018", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
"Пора отправляться на главный музыкальный фестиваль этого лета "ЖАРА", - пишет на своей странице артистка. - Четыре дня громких хитов, невероятных выступлений, красных ковровых дорожек и, конечно же, жгучих after-party! Такое событие я пропускать не собираюсь! А ты? Полетели с нами!"
Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА-2018" пройдет на побережье Каспийского моря - на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze 26-29 июля. Организаторами фестиваля являются певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист РФ Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.
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