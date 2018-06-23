Скончался барабанщик группы "Pantera" Винни Пол

Ушел из жизни знаменитый барабанщик и один из основателей грув-метал-группы "Pantera" - Винни Пол. Музыканту было 54 года, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"Винсент Пол Эбботт (Винни Пол) скончался", - говорится в заявлении на странице "Pantera" в Facebook.

"Пол наиболее известен своей работой в качестве барабанщика в группах "Pantera" и "Hellyeah". В настоящее время никаких дополнительных данных нет. Семья просит всех уважать их право на приватность в это непростой период", - говорится в сообщении.

Вместе со своим братом Димебаг Дарреллом, Винни Пол (настоящее имя - Винсент Пол Эбботт), создали группу Pantera в 1981 году. На протяжении своей карьеры коллектив "Pantera" четыре раза был номинирован на Grammy. Группа заняла 45 место в списке "100 величайших исполнителей тяжелого рока" согласно VH1 и 5 место в списке MTV "10 лучших групп тяжелого метала всех времен.