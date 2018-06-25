Участник шоу "Голос. Дети" исполнил кавер-версию хита EMINа и Ани Лорак - ВИДЕО

17-летний азербайджанец, участник телевизионного вокального шоу "Голос. Дети" на Первом канале (Россия) Азер Насибов, проживающий в России, представил на своей странице в Instagram кавер-версию на песню народного артиста Азербайджана Эмина Агаларова (EMIN) и народной артистки Украины Ани Лорак "Я не могу сказать", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Кавер-версию на песню "Я не могу сказать" Азер Насибов исполняет вместе с юной певицей Миленой Барциц. Автором музыки песни является Максим Фадеев, авторы слов - Максим Фадеев и Ольга Серябкина.

Поклонникам Азера Насибова очень понравилась кавер-версия, в своих комментариях они отмечают, что получился отличный дуэт.

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