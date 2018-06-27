Антонио Бандерас продает квартиру в Нью-Йорке за баснословную цену - ФОТО
Знаменитый голливудский актер Антонио Бандерас выставил на продажу свою квартиру за 8 миллионов долларов (это вдвое больше цены, за которую актер со своей бывшей супругой, Мелани Гриффит, приобрел квартиру в 2005 году). Апартаменты находятся в Нью-Йорке, из окон открывается вид на Центральный парк. Всего в квартире четыре спальни и четыре ванные комнаты, также есть столовая и кабинет.
Напомним, знаменитая актриса Ева Лонгория продает шикарный особняк за 11 миллионов долларов. Этот особняк звезда "Отчаянных домохозяек" приобрела у своего коллеги Тома Круза в 2015 году за 11,4 миллиона долларов. Известно, что недвижимость Ева хотела продать за 14 миллионов, однако через несколько дней снизила цену до 11.
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