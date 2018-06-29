Рагим Рагимли возглавил азербайджанский телеканал
29 июня 2018 16:06 424
Популярный певец и композитор Рагим Рагимли стал главой азербайджанского музыкального канала - Muz TV Azərbaycan.
Как сообщяет Day.Az, Рагимли стал директором канала и сменил на данном посту Эльнура Калантарли.
О своем назначении певец рассказал в прямом эфире программы "10-dan sonra", выходящей в эфир на ATV.
Добавим, что канал в эфире с мая 2012 года. Новый директор Muz TV Azərbaycan уже вступил в должность и приступил к обязанностям.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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