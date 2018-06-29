Рагим Рагимли возглавил азербайджанский телеканал

Популярный певец и композитор Рагим Рагимли стал главой азербайджанского музыкального канала - Muz TV Azərbaycan.

Как сообщяет Day.Az, Рагимли стал директором канала и сменил на данном посту Эльнура Калантарли.

О своем назначении певец рассказал в прямом эфире программы "10-dan sonra", выходящей в эфир на ATV.

Добавим, что канал в эфире с мая 2012 года. Новый директор Muz TV Azərbaycan уже вступил в должность и приступил к обязанностям.