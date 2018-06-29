В Баку пройдет концерт популярной певицы Damla

29 июня 2018 16:42

В Зеленом театре Баку 10 июля в 20.00 пройдет концерт популярной певицы Damla (Масума Мамедова), посвященный Всемирному дню шоколада, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Билеты можно приобрести во всех кассах города, центрах Службы ASAN и онлайн на www.iticket.az. Телефон для справок и заказа билетов: (051) 303-35-40
Официальная страница мероприятия:

Информационная поддержка - Trend.az, Day.Аz.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az