В Баку пройдет концерт популярной певицы Damla
29 июня 2018 16:42 276
В Зеленом театре Баку 10 июля в 20.00 пройдет концерт популярной певицы Damla (Масума Мамедова), посвященный Всемирному дню шоколада, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Билеты можно приобрести во всех кассах города, центрах Службы ASAN и онлайн на www.iticket.az. Телефон для справок и заказа билетов: (051) 303-35-40
Официальная страница мероприятия:
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