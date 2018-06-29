В Баку пройдет концерт популярной певицы Damla

В Зеленом театре Баку 10 июля в 20.00 пройдет концерт популярной певицы Damla (Масума Мамедова), посвященный Всемирному дню шоколада, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Билеты можно приобрести во всех кассах города, центрах Службы ASAN и онлайн на www.iticket.az. Телефон для справок и заказа билетов: (051) 303-35-40

Официальная страница мероприятия:

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