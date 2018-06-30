Эду Ширану не дали построить собственную часовню
30 июня 2018 14:35 92
Британскому певцу Эду Ширану не разрешили пристроить к своему особняку часовню. Об этом пишет The Telegraph, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным газеты, Ширан планировал построить собственную часовню в "саксонском" стиле, чтобы устроить в ней свадьбу со своей невестой Черри Сиборн.
Однако власти графства Суффолк, где располагается особняк исполнителя, запретили ему реализовать задумку. В официальном ответе совета графства говорится, что часовня не впишется в ландшафт, а кроме того в поселке уже имеется церковь.
Местные жители также выступили против, поскольку посчитали, что часовня Ширана будет служить лишь "местом для свадеб богатых и знаменитых".
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