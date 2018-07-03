Айгюн Кязымова раскрыла секрет своей стройности на азербайджанском ТВ - ВИДЕО - ФОТО

3 июля 2018 11:29

Популярная азербайджанская певица Айгюн Кязымова увлекается пилатесом и часто делится со своими поклонниками фотографиями с занятий. А вчера телеведущий Заур Бахшалиев в своем İnstagram поделился фрагментом со своей телевизионной передачи, где народная артистка, стоя на четвереньках на диване, демонстрирует упражнение, известное как "кошка под забором".

Day.Az представляет данное видео своим читателям:

Нажмите на видео для просмотра:
Aygünün efirdə bu hərəkəti izləyiciləri qıcıqlandırdı -

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