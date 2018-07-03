Танец матери на свадьбе в Баку расстрогал всех гостей - ФОТО - ВИДЕО

Доченька, я всегда знала, что настанет день - и ты выпорхнешь из гнезда и начнешь строить свою новую самостоятельную жизнь. Пролетели годы, ты выросла, и вот перед нами твой избранник. Так пусть ваша семья будет крепкой, дом - богатым и щедрым, а жизнь - счастливой. Берегите семейный очаг и свою любовь!...

Напутствия дочерям на свадьбу от мам - самые трогательные и милые. Ведь мама - самый близкий и родной человек, который подарил ребенку не только жизнь, но и свою любовь и заботу. Дочка, которую мама помнит еще крохой, стоит на пороге взрослой самостоятельной жизни, и так важно выразить свои искренние поздравления и дать напутствия в день свадьбы. А когда это выражается в танце, да еще и под названием "Разлука", то невольно на глаза наворачиваются слезы. Таким трогательным поздравлением стала композиция известной танцовщицы, проректора по международным связям Бакинской академии хореографии, народной артистки Азербайджана Тараны Мурадовой, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В этот день она выдала свою дочь Зейнаб за Эльдара.

Среди гостей было множество знаменитостей - народные артисты Афаг Меликова, Самед Самедов, Афаг Баширгызы и другие.

"Дорогие мои друзья и родные! Я очень благодарна вам всем, за ваше участие в нашем торжестве! Я безумно счастлива, потому что вы все были рядом со мной в этот день - День свадьбы моей дочери! Благодаря вам и вашей поддержке наш праздник удался на славу! Желаю всем вам здоровья и благоденствия! А вашим детям, внукам и правнукам огромного счастья! С безграничной любовью к вам всем!", - поделилась своими эмоциями в соцсети Тарана Мурадова.

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