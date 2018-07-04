Победительницу "Евровидения-2018" обвинили в плагиате

Звукозаписывающая компания Universal Music обвинила победительницу "Евровидения-2018" Нетту Барзилай в плагиате, пишет издание Walla. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.



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Представители организации направили предупредительное письмо авторам песни "Toy" Дорону Медали и Ставу Бегеру. Отмечается, что исполненная Барзилай композиция является плагиатом на композицию "Seven Nation Army" группы The White Stripes.

Издание подчеркивает, что подобное обвинение ставит под угрозу проведение "Евровидения-2019" в Израиле. Согласно правилам конкурса, все композиции должны быть оригинальными, а в случае плагиата победителя дисквалифицируют.

Тем не менее, большинство опрошенных Walla юристов полагают, что две стороны придут к компромиссу, а Universal начнет получать часть прибыли от песни.

В 2018 году в Евровидении победила представительница Израиля Нетта Барзилай. Ранее премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху объявил, что Израиль проведет следующий конкурс в Иерусалиме.