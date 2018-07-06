Избивавшего Рианну певца Криса Брауна арестовали после концерта
6 июля 2018 16:49 313
Полиция арестовала певца Криса Брауна после концерта во Флориде. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает NME.
Представители правоохранительных органов ожидали Брауна с ордером прямо в концертном зале Coral Sky Amphitheatre. За что именно арестовали певца, неизвестно.
После выплаты залога в $2 тыс. Крис Браун был отпущен на свободу и подтвердил, что продолжит свой концертный тур.
В мае полиция Лос-Анджелеса начала расследовать дело, ответчиком по которому выступает Браун: девушка заявила об изнасиловании, совершенном неизвестными якобы во время вечеринки в его доме. Сам Крис Браун не в первый раз попадает в поле зрения полиции: в 2009 году он избил свою тогдашнюю подругу Рианну.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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