Избивавшего Рианну певца Криса Брауна арестовали после концерта

Полиция арестовала певца Криса Брауна после концерта во Флориде. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает NME.

Представители правоохранительных органов ожидали Брауна с ордером прямо в концертном зале Coral Sky Amphitheatre. За что именно арестовали певца, неизвестно.

После выплаты залога в $2 тыс. Крис Браун был отпущен на свободу и подтвердил, что продолжит свой концертный тур.

В мае полиция Лос-Анджелеса начала расследовать дело, ответчиком по которому выступает Браун: девушка заявила об изнасиловании, совершенном неизвестными якобы во время вечеринки в его доме. Сам Крис Браун не в первый раз попадает в поле зрения полиции: в 2009 году он избил свою тогдашнюю подругу Рианну.