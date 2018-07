Не воруй: 5 случаев плагиата на «Евровидении»

Победившую на конкурсе "Евровидение-2018" песню "Toy" в исполнении израильской певицы Нетты Барзилай обвинили в плагиате на всемирно известный хит The White Stripes "Seven Nation Army". Звукозаписывающая компания Universal Music направила предупредительное письмо Дорону Медали и Ставу Бергеру, написавшим лучшую (по мнению телезрителей) композицию "Евровидения".

В случае установленного факта плагиата Нетта будет дисквалифицирована, а Израиль лишится права проведения состязаний в следующем году, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Нынешний скандал с плагиатом - далеко не первый за продолжительную историю конкурса. В музыкальном "воровстве" участники "Евровидения" обвинялись не раз.

Александр Рыбак - "Fairytale"

В 2009 году норвежец белорусского происхождения одержал уверенную победу в конкурсе "Евровидение", который проходил тогда в России, после победы Димы Билана годом ранее. Рыбак очень полюбился зрителям и набрал рекордные 387 баллов, опередив занявшую второе место Исландию на 169 очков.

Однако в середине мая турецкий певец Ялын обвинил Александра Рыбака в плагиате. По словам разозлившегося исполнителя, мелодия и звучание песни Рыбака были очень схожи с его композицией "Bit Pazarı". Правда, номер норвежца вышел в свет за несколько месяцев до его участия в конкурсе, так что плагиатом посчитали уже композицию Ялына. Певец тщательно опровергал обвинения в свой адрес и утверждал, что его хит был написан еще полтора года назад.

Тогда Александр Рыбак рассказал историю создания своей песни. По его словам, эта композиция была написана им в возрасте 17 лет и посвящена девушке, которая разбила ему сердце.

Выпустившая альбом Ялына компания Avrupa Müzik провела расследование, по итогам которого заявила, что, кроме играющей скрипки, в песнях больше ничего общего нет.

Cascada - "Glorious"

В 2013 году немецкая телерадиокомпания Norddeutscher Rundfunk (NDR) обвинила в плагиате группу Cascada, которая должна была представлять Германию на "Евровидении". NDR утверждала, что песня коллектива "Glorious" содрана с композиции "Euphoria" победительницы "Евровидения" 2012 года шведской артистки Лорин.

Участники группы Cascada опровергли все обвинения в свой адрес. Солистка Натали Хорлер в интервью DPA заявила: "Если вы хотите, то можете наложить одну песню на другую и убедиться в том, что они разные".

Еженедельник Bild am Sonntag даже опубликовал интервью с музыкальным экспертом, по словам которого обе песни абсолютно идентичны. Впрочем, в результате проведенного расследования факт плагиата не был установлен, и группа выступила на конкурсе - но заняла лишь 21-е место.

Франс Йеппссон-Валль - "If I Were Sorry"

В 2016 году 17-летний шведский певец Франс Йеппссон-Валль выиграл национальный отбор с песней "If I Were Sorry". С ней молодой исполнитель должен был отправиться на "Евровидение", однако, по словам шведского издания Expressen, композиция была подозрительно схожа с вещью Мэтта Саймонса "Catch & Release", которая была довольно популярна в Европе в 2014 году.

Музыкальные деятели и критики разделились во мнениях, и в итоге факт плагиата не был установлен, а Франс Йеппссон-Валль занял на "Евровидении" пятое место.

Франка - "Crazy"

Вокруг хорватской певицы Франки разразился огромный скандал, связанный с музыкальным плагиатом. В этом году она готовилась представить свою композицию "Crazy" на "Евровидении" в Лиссабоне, однако румынский певец Гуэз выпустил ту же самую вещь как свой сингл "Ceea ce iubim".

Вскоре выяснилось, что один из работавших над песней продюсеров Денис Мевля случайно отправил Гуэзу не те аудиофайлы (на скриншоте видно, что все они назывались "franka"). Мевля извинился, а Франка выступила с "Crazy" на "Евровидении", но в финал не прошла.

Эммили де Форест - "Only Teardrops"

Голландская телевизионная сеть заявила, что песня датской исполнительницы Эммили де Форест "Only Teardrops", победившей на "Евровидении" в 2013 году, очень похожа на композицию голландской поп-группы K-Otic "I Surrender".

Однако руководитель телевизионных мероприятий Европейского вещательного союза (ЕВС) Ситсе Баккер опроверг подобные суждения, а также сказал, что авторы должны обратиться в суд, который определит, есть ли плагиат. Экс-участники уже распавшейся к тому времени K-Otic отметили, что у композиций есть определенное сходство, но назвать это плагиатом вряд ли можно.