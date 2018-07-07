Звезда "Теории большого взрыва" срочно госпитализирована - ФОТО

Актриса Кейли Куоко, которая на днях вышла замуж, во время медового месяца попала в больницу. Звезде сериала "Теория большого взрыва" была проведена незапланированная операция на плече, пишет Hollywood Reporter.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Сегодня, свои снимки из больницы она опубликовала в Instagram. Девушка запечатлена с мужем Карлом Куком, который поддерживал ее во время госпитализации.

"Когда медовый месяц - это операция на плече, и ваш муж всё также выглядит счастливым на пути к выздоровлению. Спасибо, дорогой, за всю любовь и поддержку. Знаю Карла, теперь он будет публиковать много смешных фото. К счастью, с моим цветом волос всё в порядке", - отметила она.

Напомним, что 32-летняя американская актриса, известная всем по роли Пенни в знаменитом сериале "Теория большого взрыва", обручилась со своим возлюбленным Карлом Куком в ноябре 2017. Кейли в своем Instagram разместила множество фото и видео со своего яркого девичника. Воздушные шары, пирожные, декор вечеринки и даже наряды гостей - все было в розовых тонах. На празднике присутствовали не только друзья, но и родные актрисы - мама Лейн и младшая сестра Бриана.

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