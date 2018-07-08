Поклонники Дженнифер Лопес заметили кольцо на ее безымянном пальце

Уже год 48-летняя Дженнифер Лопес встречается с 42-летним Алексом Родригесом. Их отношения развиваются довольно стремительно. За это время пара успела познакомить своих детей, а также приобрести собственное жилье, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

На днях певица опубликовала на своей странице в Instagram снимок с любимым, который стал поводом для слухов об их помолвке. На фото Лопес лежит на пляже в розовом купальнике, откинувшись на Родригеса. На безымянном пальце певицы можно заметить кольцо.

"Моменты покоя самые важные", - прокомментировала фотографию Джей Ло.

Подписчики Лопес сразу предположили, что кольцо обручальное и стали задавать вопросы, действительно ли Родригес сделал предложение. Однако сама певица пока молчит по этому поводу.