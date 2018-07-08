Певец Джиган в Баку - ФОТО
8 июля 2018 15:57 723
Популярный хип-хоп исполнитель и рэпер Джиган находится в Баку. Он поделился фотографиями из Баку в своем Instagram-аккаунте. Об этом передаёт Day.Az.
Джиган - один из самых перспективных и популярных хип-хоп-исполнителей. Треки артиста находятся в горячей ротации всех крупнейших радиостанциий страны: Europa Plus, Love Radio, Like FM, DFM, Новое Радио, Авторадио, Русское Радио, ХИТ FM, Первое Популярное; а клипы на музыкальных телеканалах: ЖАРА, TНТ Мusic, RU TV, MUZ tv, Europa Plus TV и др.
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