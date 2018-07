Певец Джиган в Баку - ФОТО

Джиган - один из самых перспективных и популярных хип-хоп-исполнителей. Треки артиста находятся в горячей ротации всех крупнейших радиостанциий страны: Europa Plus, Love Radio, Like FM, DFM, Новое Радио, Авторадио, Русское Радио, ХИТ FM, Первое Популярное; а клипы на музыкальных телеканалах: ЖАРА, TНТ Мusic, RU TV, MUZ tv, Europa Plus TV и др.