Звезда "Сумерек" Эшли Грин вышла замуж

31-летняя британская актриса и модель Эшли Грин, известная прежде всего по культовой серии фильмов о вампирах и оборотнях "Сумерки" (роль сестры главного героя Эдварда Каллена - Эли Каллен), вышла замуж за Пола Коури. Свадьба состоялась 6 июля в Сан-Хосе в Калифорнии, куда пригласили около 120 гостей. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, сообщает издании Bride.

В числе приглашенных на церемонию бракосочетанию были Лиам Хемсворт, Зак Эфрон, Роберт Паттинсон и Бриттани Сноу. Актриса шла под венец в полупрозрачном кружевном платье Wendi Williams-Stern.

Отметим, что за несколько дней до бракосочетания Эшли рассказала в интервью изданию People, что она наслаждается подготовкой к свадьбе.

"Я просто хочу, чтобы на нашей свадьбе было весело всем, чтобы это не было официальной церемонией. Многие наши друзья, которые готовятся к бракосочетанию, переживают сильнейший стресс. Я так не хочу. Поэтому сейчас мы просто наслаждаемся этим новым для нас этапом - помолвкой", - рассказала актриса.

Напомним, пара обручилась в декабре 2016 года. Эшли Грин и Пол Коури до того, как обручиться, состояли в отношениях около трех лет.