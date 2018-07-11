Певица Нюша после выступления в Баку уйдет со сцены - ФОТО

Популярная российская певица Нюша после выступлений в Турции и на фестивале "Жара" в Баку уйдет со сцены. Об этом сообщает Trend со ссылкой на российские СМИ, передает Day.Az.

"Сегодня осознала, что грядёт серьёзный перерыв, не творческий, но гастрольный... действительно, впервые за эти 10 лет я должна сделать небольшую паузу... Очень волнительно", - написала Нюша на своей странице в İnstagram.

Как сообщается, певица Нюша, которая осенью этого года впервые станет мамой, уходит в декрет и на неопределенный срок перестанет давать концерты и гастролировать. Врачи рекомендуют будущей матери поберечься и избегать повышенной активности и авиаперелетов. Нюша замужем за Игорем Сивовым (главный советник президента Международной федерации студенческого спорта (FISU) ), у которого от первого брака двое сыновей.

Ранее Нюша представила в соцсетях ролик, посвященный предстоящему выступлению на фестивале "ЖАРА 2018" в Баку, подписав его словами: "С 26 по 29 июля летим в солнечный Баку. Отличное настроение, солнце, и, конечно же, самые яркие звезды. Приезжайте!".

Напомним, что Нюша два раза принимала участие в фестивале "ЖАРА", а в 2015 году выступила с сольным концертом во Дворце Гейдара Алиева.

Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА 2018" (третий по счету) пройдет на побережье Каспийского моря - на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze 26-29 июля. Организаторами фестиваля являются певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист РФ Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

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