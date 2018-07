Турецкая звезда выбрала "самого красивого азербайджанца" для своего проекта

Обладатель титула Best model of the World, модель Рустам Джабраилов, которого называют "самым красивым азербайджанцем в мире", стал гостем кулинарной передачи известной турецкой звезды Суны Касимоглу и приготовил вместе с ней два блюда.

Об этом сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на страницу Касимоглу в социальной сети Instagram, где она выложила анонс передачи и фотографии со съемок, передает Day.Az.

Ведущая прилетела в Баку в рамках своего кулинарного проекта и посетила не только столицу, но и регионы Азербайджана, чтобы поближе познакомиться с национальной кухней братской страны.

В качестве гостя своей передачи она выбрала Рустама Джабраилова. Ведущая призналась, что впервые в жизни ее гостем стал такой красивый мужчина, и она безумно рада этому обстоятельству.

Джабраилов приготовил два блюда из рыбы, которые пришлись по душе турецкой звезде.

Рустам Джабраилов долгое время жил в США и работал там с известными модельными агентствами. После развода с супругой решил вернуться в Азербайджан и продолжить свою деятельность на родине.

Он считается одним из самых известных азербайджанцев в мире, так как принимал участие во многих брендовых рекламных проектах, модных показах. Ко всему прочему, Джабраилов в качестве актера снялся в фильме "Дон Марлеоне" вместе с азербайджанскими актерами, который, однако, не имел ожидаемого успеха.