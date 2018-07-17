Робертино Лоретти объявил об уходе со сцены
Итальянский певец Робертино Лоретти завершит музыкальную карьеру, сообщает Пятый канал.
Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, по словам 71-летнего артиста, причиной для такого решения стало ухудшение здоровья - после перенесенного инсульта у Лоретти возникли проблемы с ногами.
В этом году певец планирует устроить прощальные гастроли, а затем будет развивать бизнес. Сейчас у него есть собственный магазин и кафе-джелатерия. Кроме того, он собирается преподавать в Академии музыки в Санкт-Петербурге.
65 лет на сцене
Робертино Лоретти начал свою карьеру в шесть лет. Слава пришла к нему после исполнения песни "O Sole mio" на XVII летних Олимпийских играх в Риме в 1960 году. Там 13-летнего мальчика услышал датский кинопродюсер и дал толчок его карьере. В 70-х годах Лоретти решил сменить род деятельности и долгое время не гастролировал, однако в 1982 году вернулся на сцену.
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