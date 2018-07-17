ABBA ответили на вопрос о новом альбоме

Участник шведской эстрадной ABBA Бьорн Ульвеус на премьере мюзикла "Mamma Mia! 2" в Лондоне рассказал о новых песнях, которые коллектив записывает для гастролей своих виртуальных клонов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Одна из них - танцевальная поп-песня, другая - более вневременная, рефлексивная. Она по-северному печальна, но и весела в то же самое время", - поделился он.

Коллега Ульвеуса по группе Бенни Андерсон отрицательно ответил на вопрос журналистов о записи полноценного альбома.

"Делать сейчас очередной альбом - все равно, что начать снимать "Mamma Mia! 3": какой смысл, пока нет идеи, сценария, обстановки?" - сказал Андерсон.