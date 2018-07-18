Харрисон Форд обсуждает съемки в фильме по роману Джека Лондона
18 июля 2018 09:14 102
Американский актер Харрисон Форд ведет переговоры о съемках в фильме по роману Джека Лондона "Зов предков". Об этом пишет издание Variety, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным Variety, если будет достигнуто соглашения по участию в съемках, то Форд сыграет роль золотоискателя Джона Торнтона в период золотой лихорадки. Отмечается, что ранее в образе Торнтона уже сыграли голливудские актеры Кларк Гейбл в 1935 году и Чарлтон Хестон в 1972 году.
Подчеркивается, что съемки экранизации романа Лондона могут начаться в сентябре нынешнего года.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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