Харрисон Форд обсуждает съемки в фильме по роману Джека Лондона

Американский актер Харрисон Форд ведет переговоры о съемках в фильме по роману Джека Лондона "Зов предков". Об этом пишет издание Variety, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным Variety, если будет достигнуто соглашения по участию в съемках, то Форд сыграет роль золотоискателя Джона Торнтона в период золотой лихорадки. Отмечается, что ранее в образе Торнтона уже сыграли голливудские актеры Кларк Гейбл в 1935 году и Чарлтон Хестон в 1972 году.

Подчеркивается, что съемки экранизации романа Лондона могут начаться в сентябре нынешнего года.