Военный, гонщик, уголовник: ТОП-5 ролей Вина Дизеля

В среду, 18 июля, свой День рождения празднует голливудский актер Вин Дизель. Актер прославился ролью в серии фильмов "Форсаж", однако, Вин сыграл множество замечательных ролей в других кинолентах, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня. Предлагаем окунуться в мир фантастики, боевиков и скорости вместе с Вином Дизелем.

"Спасти рядового Райана"

Вин сыграл вместе с Томом Хэнксом. Это был первый опыт актера в большом кино. Во время съемок он ходил со своей камерой и снимал все происходящее и это очень впечатлило Стивена Спилберга. По сценарию, написанному специально для Вина Дизеля, актер исполнил в картине второстепенную роль - рядового Адриана Капарзо, которого убили в первой половине фильма. Однако, он блестяще сыграл, чем сделал свой путь в большое кино.

"Черная дыра"

Вин Дизель сыграл роль уголовника Ричарда Б. Риддика, который мог видеть в темноте. По сюжету, группа космических путешественников в результате аварии попала на неизвестную планету, где обитали злобные чудовища, выползавшие на поверхность по ночам.

"Форсаж"

Фильм имел колоссальный успех. Вин Дизель сыграл роль гонщика Доминика Торетто. Перед съемками, он закончил школу каскадеров и отправился в город, где происходили гонки и разбои - прототипные ситуации фильма.

"Три икса"

Вин Дизель исполнил роль экстремального супергероя, слегка похожего на Джеймса Бонда Ксандера Кейджа. Само участие Вина Дизеля в начале было под сомнением из-за слишком большого гонорара в 10 миллионов долларов, запрошенного им.

"Лысый нянька: Спецзадание"

Комедия, несвойственная для Вина Дизеля. Актер сыграл бывшего морского пехотинца, охранявшего работающего на правительство ученого и пятерых его детей Шэйна Вулфа. Прокат фильма оказался успешным.