Бейонсе заподозрили в третьей беременности

18 июля 2018 15:11

Завершилась европейская часть тура знаменитых Бейонсе и Джей Зи On The Run II. Последний концерт прошел в Париже. Внимание всех посетителей концерта и мировой прессы привлек внешний вид поп-звезды, а именно - ее округлившийся животик, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Пока что официальных комментариев со стороны 36-летней Бейонсе и ее супруга не было, но многие поклонники звездной четы все-таки уверены в том, что певица ждет четвертого ребенка.

У Джей Зи и Бейонсе уже есть трое детей: 6-летняя Блу Айви и годовалые близнецы Сэр и Руми.

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