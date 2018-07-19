Брэд Питт обнародует компромат на Анджелину Джоли

Бракоразводный процесс голливудских актеров Брэда Питта и Анджелины Джоли длится уже два года и Питт хочет предоставить суду обвинения в адрес Анджелины, сообщает ShowDream, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Недавно суд разрешил Питту проводить время с детьми в любое время и пригрозил Джоли лишением родительских прав, если она будет препятствовать общению экс-супруга и детей. В ответ на такие жесткие меры суда, Энджи намерена предъявить суду личный дневник, в котором записывала информацию об алкоголизме Брэда, его приступах ярости и нестабильном поведении.

Теперь стало известно, что Питт предъявил Джоли ответные обвинения. Он не стал отрицать свое пристрастие к алкоголю, но намекнул на психические расстройства бывшей жены. Брэд заявил, что у Анджелины серьезные проблемы с психикой.

"Она была более ненормальной, чем я. Все эти дневники - выдумка", - поделился 54-летний актер.