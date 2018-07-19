Майли Сайрус отменила свадьбу с Лиамом Хемсвортом

Звездная пара Майли Сайрус и Лиам Хемсворт отменили свою свадьбу. Об этом сообщили инсайдеры пары, пишет The Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Как оказалось, отношения звезд на грани очередного разрыва: именно певица отменила свадьбу с Хемсвортом. Все потому, что 25-летняя Майли Сайрус не хочет иметь детей, в то время, как актер в 28 лет готов стать отцом. Расхождение во взглядах, по словам инсайдеров, стало причиной отмены свадьбы.

"Он хочет детей и уже не может больше ждать, а Майли наоборот не спешит с этим. Лиам просто убит горем. Сайрус снова отложила свадьбу, а Хемсворт устал ждать. Они не ладят в последние месяцы", - отметил инсайдер.

Кроме этого, инсайдер убежден, что Майли Сайрус вообще не планировала выходить замуж, потому что семья для нее - не главное. Это не удивляет родителей Лиама Хемсворта, ведь они давно говорили сыну, чтобы тот покинул певицу.