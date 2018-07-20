Руперт Гринт преобразился для сериала по детективу Агаты Кристи - ФОТО

Британский актер Руперт Гринт, известный по роли Рона Уизли в саге "Гарри Поттер", который едва не закончил свою карьеру, преобразился до неузнаваемости ради роли в новом сериале, основанном на романе Агаты Кристи "Убийства по алфавиту", передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Актер был замечен на съемочной площадке с новой прической и усами, а также в солнцезащитных очках в форме сердечек.

Для Руперта это не первая смена имиджа ради роли. Некоторое время назад ему пришлось сильно измениться для сериала "Большой куш", в котором он сыграл неряшливого бандита. В новом проекте Гринт сыграет инспектора Крома. В сериале BBC также снимется Джон Малкович в роли Эркюля Пуаро.

Отметим, что "Убийства по алфавиту" стал одним из самых значимых романов Агаты Кристи. Сюжет строится вокруг загадочного убийцы, который убивает ничем между собой не связанных людей в алфавитном порядке их имен. В 1965 году роман уже был экранизирован, а в роли Пуаро снялся американский актер Тони Рэндел.