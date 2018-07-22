Знаменитости, которые не раздеваются на камеру - ФОТО

Имена этих звезд точно никогда не окажутся в подборках самых откровенных сцен. Ведь в их контрактах прописано: что бы ни случилось, раздеваться они не станут. Day.Az со ссылкой на Рамблер представляет знаменитостей, которые не раздеваются на камеру.

Сара Джессика Паркер

Да, звезда "Секса в большом городе" не снимается обнаженной - поэтому мы и не видели горячих сцен с ее участием. В 2016 году она сказала Hollywood Reporter: "У меня всегда был этот пункт в контракте. Райдеры некоторых звезд вошли в легенду. Например, они требуют белые свечи в номер. У меня никаких сумасшедших требований нет. Только отказ сниматься обнаженной". Сара Джессика Паркер назвала и причину, по которой не намерена снимать одежду на камеру: "Я скромный человек и не горжусь своей внешностью, - рассказала она в интервью Star. - И вы не сможете мне заплатить достаточно, чтобы кто-то притворился мной в интимной сцене. Так что никаких тел-дублеров".

Анна Кендрик

Номинантка на премию "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана в фильме "Мне бы в небо" не снимается без одежды, вместо нее это делают дублеры. "Я не стану этого делать... Я не критикую тех, кто участвует в таких сценах, но я планирую продолжать в том же духе".

Джессика Симпсон

"Я никогда не разденусь перед камерой, - говорит Симпсон. - Мне все равно, насколько это могла бы быть темная и глубокая роль. Мне плевать, что я могу получить за нее "Оскар", я просто не буду этого делать".

Джессика Альба

"Я не участвую в обнаженных сценах, - говорит Альба. - Может, это делает меня плохой актрисой". "Странно буду чувствовать себя на Рождество. Если вы посмотрите на фильмы, в которых я снималась, вы увидите, что "обнаженка" никак не повысит качество картинки", - рассказала она Glamour в 2014 году.

Мэнди Мур

Сцены, предполагающие полное обнажение, под запретом у Мэнди. Актриса и певица рассказала USA Today: "Я буду чувствовать себя ужасно, если я буду идти по улице и знать, что кто-то видел меня без одежды".

Блейк Лайвли

В 2012 году Блейк призналась, что когда она видит обнаженные сцены в кино, ей становится не по себе. "Я знаю, что когда я смотрю на эпизод, где кто-нибудь показывает грудь, это все, на что я могу смотреть, - ничего не могу с собой поделать. Я просто не думаю, что мне такое подойдет". Впрочем, два года назад актриса изменила свое мнение для фильма "Вижу лишь тебя".

Рэйчел Билсон

Из-за своих убеждений Рэйчел чуть было не потеряла роль. "Фильмы могут быть сексуальными, даже если в них не показывают ничего откровенного. Я чуть было не лишилась роли, когда согласилась на фильм с рейтингом R - то есть они могли вставлять кадры с обнажением куда им захочется, но я волевой человек и была уверена, что этого можно было избежать", - рассказала она Playboy.

Эмма Уотсон

Актриса призналась, что старается избегать пошлых сцен, чтобы не очернять свою звездную роль Гермионы Грейнджер. "Я не собираюсь снимать одежду или нюхать кокаин на камеру, не хочу забывать Гермиону. И я не хочу, чтобы забывали меня в роли Гермионы. Я горжусь этой ролью", - сказала она New York Daily News в 2010 году. Впрочем, убеждения Уотсон слегка пошатнулись в 2017 году, когда она снялась топлес для Vanity Fair.

Кэти Перри

"Я скорее девушка-бурлеск, я бы точно не стала участвовать в фотосессии Playboy, мне ближе что-то в духе Диты фон Тиз".

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