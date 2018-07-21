Моника Белуччи украсила обложку испанского журнала - ФОТО

Итальянская актриса Моника Белуччи, которая недавно опубликовала "голое" фото и произвела фурор в сети, стала главной героиней августовского выпуска журнала Esquire Espana, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Моника появилась на страницах глянца в привычном для себя амплуа: сексуальной и чувственной женщины. На снимках актриса позирует в облегающей, но закрытой одежде, которая идеально подчеркивает ее женственные формы.

В издании говорится, что Моника "больше, чем актриса, больше, чем идеал сицилийской мамы и больше, чем идеал женской красоты". Редакция журнала считает, что Белуччи является символом современного феминизма наряду с Шарлоттой Генсбур, Хуаной Акоста и Кристиной Росенвинхе.