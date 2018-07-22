Актера из «Трансформеров» заподозрили в нападении на женщину

Американский актер Энтони Андерсон находится под следствием по подозрению в нападении. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, сообщает телеканал ABC News.

"У нас есть сообщение о преступлении, в котором артист значится подозреваемым", - рассказал представитель правоохранительных органов, добавив, что в настоящее время проводится расследование.

Заявление в отношении 47-летнего Андерсона подала женщина, утверждающая, что актер напал на нее более года назад. По ее словам, инцидент произошел во время деловой встречи.

Представитель актера рассказал телеканалу, что его клиент отвергает все обвинения. Он добавил. что представители властей не связывались с подозреваемым или кем-либо из его представителей. "К сожалению, любой может подать заявление вне зависимости от того, сколько в нем правды", - отметил он.

Энтони Андерсон сыграл около 80 ролей в сериалах и фильмах, среди которых "Я, снова я и Ирэн", "Трансформеры" и "Очень страшное кино 3". В 2015 году он завоевал премию "Image Awards" в категории "Лучший актер комедийного сериала" ("Черноватый"). В 2015 и 2016 годах он был номинирован на премию "Эмми", в 2017 году - на премию "Золотой глобус".

Он женат с 1995 года, воспитывает двоих детей.