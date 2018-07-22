Ева Лонгория опубликовала трогательное селфи с малышом на руках - ФОТО
22 июля 2018 10:37 175
Американская актриса, звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория, которая 19 июня впервые стала мамой, поделилась новой фотографией своего сына Энрике Сантьяго. Кроме этого, 43-летняя знаменитость рассказала о трудностях воспитания малыша, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
На снимке звездная мама позирует без макияжа и держит ребенка на руках. Ева признается, что у нее нет сил сделать прическу, поэтому она довольствуется удобным небрежным пучком.
"Привет, Крисси Тейген (американская модель, которая недавно тоже стала мамой), это официальная прическа для грудного вскармливания? У меня уже впечатление, что я всегда с растрепанным пучком! Слишком сложно сделать что-нибудь еще!", - подписала фото Лонгория.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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