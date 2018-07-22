Дженнифер Энистон "временно" помолвлена

Голливудская актриса Дженнифер Энистон, которая после развода с Джастином Теру начала встречаться сразу с двумя мужчинами, была замечена с новым обручальным кольцом в Монреале, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Ранее СМИ сообщали, что кольцо, подаренное экс-супругом, актриса продала, поэтому поклонники и журналисты стали гадать, чей подарок красуется на пальце знаменитости. Но все оказалось намного проще.

"Женихом" Энистон стал актер Адам Сэндлер, а точнее его герой из новой комедийного боевика стримингового сервиса Netflix "Загадочное убийство". По сюжету нью-йоркский полицейский (Сэндлер) и его жена (Энистон) во время отдыха в Европе оказываются главными подозреваемыми в убийстве пожилого миллиардера.

Сценаристом выступил автор "Штурма Белого дома" Джеймс Вандербилт. Отметим, что для Сандлера фильм "Тайное убийство" - это уже не первая работа с Netflix.