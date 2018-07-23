Настоящие имена знаменитостей - ВИДЕО

Звезды частенько меняют имена, потому что иногда псевдонимы звучат интереснее и проще запоминаются. А некоторые знаменитости недовольны именами, которые подарили им родители, поэтому тоже скрывают их. Так как же на самом деле зовут звёзд? Day.Az со ссылкой на Рамблер представляет некоторых знаменитостей, которые известны широкой общественности под другими именами.

1. Принц Гарри, недавно сочетавшийся браком с актрисой Меган Маркл, получил при рождении имя Генри Чарльз Альберт Дэвид. Гарри - это его домашнее прозвище, которое в итоге стало именем.

2. Певица Кэти Перри ещё в начале карьеры отказалась от родного имени Кэтрин Хадсон. Полное имя сократилось до Кэти, чтобы избежать чрезмерной официальности, а вот фамилию артистка сменила, чтобы её не путали с популярной актрисой Кейт Хадсон.

3. У певицы Ланы Дель Рей в свидетельстве о рождении указано имя Элизабет Вулридж Грант. Девушка взяла такой псевдоним в память о времени, проведённом в Майами с кубинскими друзьями, с которыми Элизабет приходилось много говорить на испанском.

4. Актёр Майкл Кейн - один из ярчайших представителей британского кинематографа. До того, как превратиться в сэра Майкла Кейна, он был Морисом Джозефом Миклвайтом. Начав карьеру, актёр отказался от вычурного имени, сократив его до Майкла Уайта, но чуть позже агент намекнул, что с фамилией Уайт артист похож на своих коллег. Итогом раздумий стала фамилия Кейн, под которой исполнитель и стал известен.

О настоящих именах других знаменитостей вы можете узнать и зпредставленного Day.Az видео.

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