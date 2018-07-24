Роберт Де Ниро претендует на роль в новом фильме о Джокере
24 июля 2018 13:29 116
Роберт Де Ниро претендует на роль в новом фильме Тодда Филлипса о Джокере, злодее из комиксов издательства DC Comix. Соответствующие переговоры американский актер уже ведет с кинокомпанией Warner Browsers.
Де Ниро хочет сыграть телеведущего, который причастен к появлению Джокера, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС
Новый фильм, по замыслу создателей, будет иметь параллели с трагикомической картиной Мартина Скорсезе "Король комедии", где Де Ниро играл главную роль.
Джокера сыграет Хоакин Феникс, известный зрителям по фильму "Гладиатор" (роль императора Коммода).
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