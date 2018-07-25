Spice Girls рассказали о своём воссоединении
Известная британская поп-группа Spice Girls воссоединяется и отправится в тур в 2018 году. Об этом рассказала одна из участниц коллектива Мел Би (Мелани Браун), сообщает Reuters.
-Мы как сёстры, мы вместе прошли удивительный и блистательный путь, и мы возвращаемся, - поделилась Мел Би в ходе ток-шоу Loose Women, передает Day.Az со ссылкой на Лайф.
По словам исполнительницы, из всех бывших солисток только Виктория Бекхэм выступила против воссоединения группы.
- Да, с ней непросто. Но мы её затащим, - заявила Мелани Браун.
Напомним, в феврале этого года стало известно о грядущем воссоединении коллектива Spice Girls. Бекхэм тогда сказала, что ни она, ни другие участницы группы в тур не собираются.
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