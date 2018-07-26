Райан Рейнольдс снимется во взрослой версии «Один дома»

Актер Райан Рейнольдс спродюсирует и, возможно, сыграет в фильме Stoned Alone ("Торчит дома") по мотивам комедии "Один дома". Лента будет посвящена лузеру-наркоману, которому кажется, что кто-то вломился к нему в дом. Об этом пишет Collider, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Главный герой Stoned Alone выращивает дома коноплю. Он опаздывает на самолет, на котором должен был отправиться в отпуск в горы, и решает употребить наркотики. У него начинается паранойя, и герою кажется, что кто-то вломился к нему домой, после чего его опасения оказываются правдой. Будучи в состоянии сильного наркотического опьянения, герой пытается помешать ворам и защитить свое жилище наподобие того, как это делал персонаж Маколея Калкина в "Один дома".

Режиссером картины выступит Августин Фриззелл, снявшая драму "Никогда не возвращайтесь". Дата выхода фильма пока неизвестна.

Канадский актер Райан Рейнольдс известен по роли Дэдпула в одноименной дилогии по комиксам Marvel. В декабре 2017-го сообщалось, что актер сыграет легендарного покемона Пикачу в фильме "Детектив Пикачу".

Первый фильм серии "Один дома" вышел в прокат в 1990 году. Два года спустя на экраны выпустили сиквел "Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке". Главную роль в этих картинах сыграл Маколей Калкин.

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