Бакинские фотографии Анны Седоковой будоражат Сеть - ФОТО

Звезда российского шоу-бизнеса Анна Седокова прилетела в столицу Азербайджана для участия в международном музыкальном фестивале "Жара-2018".

Всеми яркими моментами, проведенными в Баку, певица делится со своими подписчиками в İnstagram. Жаркими фотографии у бассейна в бакинском отеле певица взбудоражила Сеть.

Day.Az представляет данные фотографии:

Отметим, что на фестивальной сцене Анна Седокова появится 26 и 27 июля.