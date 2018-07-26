Бакинские фотографии Анны Седоковой будоражат Сеть - ФОТО

26 июля 2018 16:03

Звезда российского шоу-бизнеса Анна Седокова прилетела в столицу Азербайджана для участия в международном музыкальном фестивале "Жара-2018".

Всеми яркими моментами, проведенными в Баку, певица делится со своими подписчиками в İnstagram. Жаркими фотографии у бассейна в бакинском отеле певица взбудоражила Сеть.

Day.Az представляет данные фотографии:

Отметим, что на фестивальной сцене Анна Седокова появится 26 и 27 июля.

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