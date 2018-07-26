Музыкант Эд Ширан завел в Instagram аккаунт для своих котов
Известный британский музыкант Эд Ширан зарегистрировал для своих котов отдельный аккаунт в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Мои коты завели собственный Instagram, умные котики. Вы можете следить за каждым их днем в аккаунте thewibbles", - написал Ширан на своей странице в соцсети под фотографией Дорито и Калиппо.
В настоящий момент аккаунт, где пока опубликованы три снимка с питомцами Ширана, уже набрал 130 тысяч подписчиков, и число интересующихся жизнью котов музыканта постоянно растет.
Так, страницу в Instagram бульдога Леди Гаги по кличке Мисс Азия читают почти четверть миллиона человек. Исполнительница Майли Сайрус и модельер Марк Джейкобс также ведут страницы своих любимцев в социальных сетях.
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