Музыкант Эд Ширан завел в Instagram аккаунт для своих котов

Известный британский музыкант Эд Ширан зарегистрировал для своих котов отдельный аккаунт в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мои коты завели собственный Instagram, умные котики. Вы можете следить за каждым их днем в аккаунте thewibbles", - написал Ширан на своей странице в соцсети под фотографией Дорито и Калиппо.



В настоящий момент аккаунт, где пока опубликованы три снимка с питомцами Ширана, уже набрал 130 тысяч подписчиков, и число интересующихся жизнью котов музыканта постоянно растет.

Так, страницу в Instagram бульдога Леди Гаги по кличке Мисс Азия читают почти четверть миллиона человек. Исполнительница Майли Сайрус и модельер Марк Джейкобс также ведут страницы своих любимцев в социальных сетях.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook