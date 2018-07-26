Бейонсе показала редкое фото со своими младшими детьми - ФОТО

26 июля 2018 17:53

На официальном сайте знаменитой американской исполнительницы Бейонсе появился редкий снимок - певица показала своих годовалых двойняшек Сэра и Руми, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

В своем Instagram Бейонсе почти не публикует фото двойняшек, поэтому такое фото - большая редкость. Чаще в соцсети певицы появляются фото ее 6-летней дочери Блу Айви.  Фото с малышами Бейонсе публиковала еще год назад, кода двойняшкам исполнился один месяц.

Ранее Бейонсе заподозрили в третьей беременности. Пока что официальных комментариев со стороны 36-летней Бейонсе и ее супруга не было, но многие поклонники звездной четы все-таки уверены в том, что певица ждет четвертого ребенка.

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