Арестован один из вероятных убийц XXXTentacion

Один из подозреваемых в убийстве рэпера XXXTentacion (настоящее имя Джасей Онфрой) арестован в небольшом населенном пункте в штате Джорджия, сообщает The Independent, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Мужчину по имени Роберт Аллен поместили в тюрьму города Истмен. "Вероятно, он останавливался здесь у своей сестры", - поделился с прессой офицер полиции Джон Эдгар.

Аллен, который известен в криминальных кругах как "Большой Боб" и "Толстяк", был запечатлен камерой видеонаблюдения за минуты до того, как XXXTentacion был застрелен и ограблен.

Ранее 24-летнему Дедрику Уильямсу, 22-летнему Майклу Боутрайту, 20-летнему Трейвону Ньюсому и 22-летнему Роберту Аллену были предъявлены обвинения в вооруженном ограблении и убийстве рэпера. Ньюсома продолжают разыскивать.