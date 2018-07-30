Самые стильные музыканты последних 50 лет

Недавно издание Business Insider составило свой рейтинг 50 самых продаваемых музыкантов всех времен. Полный список включил 50 исполнителей и коллективов. Безукоризненным лидером была признана группа The Beatles, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

А теперь популярное издание Esquire составило свой список, только в который по их версии вошли самые стильные мужчины музыканты.

В этот своеобразный рейтинг вошли культовые певцы и исполнители, независимо от стиля исполняемой музыки, нации и других различий. По мнению издания - это музыканты, стиль которых повлиял на моду среди мужчин.

Так, в списке оказались такие личности, как Боб Дилан, Боб Марли, Дэвид Боуи, Кит Ричардс, Мик Джагер, группа Ramones, Beastie Boys, Элвис Пресли и другие.

Отметим, что в издании считают, что певцы и группы, вошедшие в этот список, стали популярными не только из-за своих песен, а и из-за чувства стиля.