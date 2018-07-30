Актеры, которые не получили никаких наград за свои культовые роли
Многих актеров мы запомнили по знаковым и весьма удачным роям в фильмах. Однако, за эти самые роли они не получили никаких наград и признаний.
Day.Az со ссылкой на Сегодня предлагает подборку знаменитых актеров, которые остались без наград за свои знаковые роли.
Мэрилин Монро
Актриса прославилась ролями в фильмах "Джентльмены предпочитают блондинок" и "В джазе только девушки". Но Мэрилин не получила ни одной награды за эти роли и ни разу не была номинирована на "Оскар".
Нил Патрик Харрис
Актер не выиграл ничего за роль Барни Стинсона в сериале "Как я встретил вашу маму". Хотя сам сериал не раз номинировался и выигрывал множество премий.
Кэрри Фишер
Актрису не номинировали за ее самую известную роль принцессы Леи в "Звездных войнах".
Харрисон Форд
Актера оставили без премий за его известные роли Индианы Джонса и Хана Соло. А вот номинирован он был на "Оскар" за роль в фильме "Свидетель". Но, увы, и на этот раз награду у него "увели".
Уилл Смит
Актера не наградили за роль в сериале "Принц из Беверли-Хиллз". Нет, награды он получал, однако, свой "Оскар" ему еще ждать и ждать.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!