Актеры, которые не получили никаких наград за свои культовые роли

30 июля 2018 16:25

Многих актеров мы запомнили по знаковым и весьма удачным роям в фильмах. Однако, за эти самые роли они не получили никаких наград и признаний.

Day.Az со ссылкой на Сегодня предлагает подборку знаменитых актеров, которые остались без наград за свои знаковые роли.
 

Мэрилин Монро

Актриса прославилась ролями в фильмах "Джентльмены предпочитают блондинок" и "В джазе только девушки". Но Мэрилин не получила ни одной награды за эти роли и ни разу не была номинирована на "Оскар".
 

Нил Патрик Харрис

Актер не выиграл ничего за роль Барни Стинсона в сериале "Как я встретил вашу маму". Хотя сам сериал не раз номинировался и выигрывал множество премий.
 

Кэрри Фишер

Актрису не номинировали за ее самую известную роль принцессы Леи в "Звездных войнах".
 

Харрисон Форд

Актера оставили без премий за его известные роли Индианы Джонса и Хана Соло. А вот номинирован он был на "Оскар" за роль в фильме "Свидетель". Но, увы, и на этот раз награду у него "увели".
 

Уилл Смит

Актера не наградили за роль в сериале "Принц из Беверли-Хиллз". Нет, награды он получал, однако, свой "Оскар" ему еще ждать и ждать.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az